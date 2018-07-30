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На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матч «Динамо» — «Рубин»
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На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матч «Динамо» — «Рубин» 

Чемпионат.com 1 час назад
На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матч второго тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Рубином». Напомним, встреча команд состоится в пятницу, 3 августа, на подмосковном стадионе «Арена Химки». Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени.
В первом туре чемпионата России московское «Динамо» вничью сыграло с тульским «Арсеналом» (0:0) на выезде, а «Рубин» на домашнем стадионе обыграл «Краснодар» со счётом 2:1. Дублем в составе казанской команды отметился иранский нападающий Сердар Азмун.
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