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Мартемьянов: «Автомобилист» и «Куньлунь» показали очень хороший уровень и в обороне, и в атаке
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Мартемьянов: «Автомобилист» и «Куньлунь» показали очень хороший уровень и в обороне, и в атаке 

SPORT24.ru 42 минуты назад
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (2:1 ОТ) в контрольном матче.
«Хорошая, боевая игра была, понравились очень накал борьбы, хорошее движение, нацеленность обеих команд на ворота. Для контрольной игры обе команды показали очень хороший уровень и в обороне, и в нападении. Видна была агрессия в атаке, четко действовали вратари.
От своих двух вратарей мы и ждем такой игры, а вот голкипер соперников произвел очень неплохое впечатление. Я его видел еще в матче «Куньлуня» с «Пиратами», он тогда мне понравился и здесь отыграл очень уверенно. Я бы сказал, солидно. И особенно порадовало меня то, что мы все-таки смогли в овертайме взять два очка», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
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