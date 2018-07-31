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Игбун: «Уфа» отлично провела начало и концовку матча с «Локомотивом» и заслуживала победы
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Игбун: «Уфа» отлично провела начало и концовку матча с «Локомотивом» и заслуживала победы 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 31 июля. Футбольный клуб «Уфа» хорошо действовал против «Локомотива» в начале и концовке матча, команда заслуживала победы. Такое мнение высказал нападающий уфимцев Сильвестр Игбун, чьи слова приводит персс-служба клуба.
В понедельник «Уфа» на своем поле сыграла вничью с действующим чемпионом страны «Локомотивом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0. На 94-й минуте Игбун не реализовал пенальти.
"Была хорошая игра, хорошая битва. Мы здорово провели начало матча и концовку, считаю, заслуживали победы. Я мог стать героем матча, если бы забил пенальти. Остановился перед ударом, потому что хотел увидеть, в какую сторону прыгнет вратарь, но, когда поднял глаза, понял, что Гилерме угадал направление удара", — сказал Игбун.
В четверг «Уфа» проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы со словенским «Домжале», первая встреча, проходившая на домашнем для уфимцев стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 0:0. «У нас есть силы на ответный матч Лиги Европы против „Домжале“. Завтра немного переведем дух и начнем готовиться к игре, думаю, успеем восстановиться. Верю, что сможем продолжить движение в турнире, будем продолжать биться», — добавил нападающий.
В следующем туре чемпионата России «Уфа» 6 августа примет махачкалинский «Анжи». «Локомотив» 4 августа на своем поле примет московский "Спартак".
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