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«Локомотив» за последние 6 матчей в чемпионате России забил лишь 1 гол
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«Локомотив» за последние 6 матчей в чемпионате России забил лишь 1 гол 

SPORT24.ru 10 минут назад
Сегодня, 30 июля, «Уфа» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 1-го тура российской Премьер-Лиги. Игра на стадионе «Нефтяник» завершилась со счетом 0:0.
«Уфа» не пропускает в рамках чемпионата России на протяжении пяти матчей. В сухую серию помимо сегодняшней игры вошли четыре последних матча прошлого сезона: «Локомотив» — «Уфа» — 0:0, «Уфа» — «СКА-Хабаровск» — 1:0, «Рубин» — «Уфа» — 0:0, «Уфа» — «Тосно» — 5:0.
«Локомотив» за последние шесть матчей в чемпионате России забил лишь один гол: «Локомотив» — «Ахмат» — 0:0, «Локомотив» — «Уфа» — 0:0, «Краснодар» — «Локомотив» — 2:0, «Локомотив» — «Зенит» — 1:0, «Арсенал» — «Локомотив» — 2:0, «Уфа» — «Локомотив» — 0:0.
«Локомотив» и «Уфа» всегда играют друг с другом малорезультативно. Шесть из десяти матчей закончились со счетом 1:0. При этом еще не было матча, в котором бы забивали обе команды: и «Уфа», и «Локомотив».
«Уфа» — «Локомотив» — 0:0. Видеообзор матча 1-го тура РПЛ
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