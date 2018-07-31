Загребское «Динамо» и «Шкендия» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

«Хапоэль» Беэр-Шева сыграл вничью с загребским «Динамо» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 2:2. Этого не хватило израильтянам для выхода в следующий раунд — первый матч завершился победой хорватов 5:0.

"Шериф" и «Шкендия» также сыграли вничью — 0:0. Дальше прошла македонская команда, в первой игре она победила со счетом 1:0.

"Шкендия" в 3-м раунде отбора сыграет с «Зальцбургом», «Динамо» ждет победителя пары «Астана» — «Мидтьюллан».

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) — «Динамо Загреб» (Хорватия) — 2:2 (2:0)

Голы: Огу, 14 (1:0). Стоянович, 34 — в свои ворота (2:0). Будимир, 49 (2:1). Хайрович, 54 (2:2).

Судья: Летексье (Франция).

31 июля. Беэр-Шева. Стадион «Yaakov Turner Toto Stadium».

Первый матч — 0:5.

"Шериф" (Молдавия) — «Шкендия» (Македония) — 0:0 Судья: Невалайнен (Финляндия).

31 июля. Тирасполь. Стадион Sheriff.

Первый матч — 0:1