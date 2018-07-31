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Загребское «Динамо» и «Шкендия» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов
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Загребское «Динамо» и «Шкендия» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Хапоэль» Беэр-Шева сыграл вничью с загребским «Динамо» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 2:2. Этого не хватило израильтянам для выхода в следующий раунд — первый матч завершился победой хорватов 5:0.
"Шериф" и «Шкендия» также сыграли вничью — 0:0. Дальше прошла македонская команда, в первой игре она победила со счетом 1:0.
"Шкендия" в 3-м раунде отбора сыграет с «Зальцбургом», «Динамо» ждет победителя пары «Астана» — «Мидтьюллан».
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) — «Динамо Загреб» (Хорватия) — 2:2 (2:0)
Голы: Огу, 14 (1:0). Стоянович, 34 — в свои ворота (2:0). Будимир, 49 (2:1). Хайрович, 54 (2:2).
Судья: Летексье (Франция).
31 июля. Беэр-Шева. Стадион «Yaakov Turner Toto Stadium».
Первый матч — 0:5.
"Шериф" (Молдавия) — «Шкендия» (Македония) — 0:0  Судья: Невалайнен (Финляндия).
31 июля. Тирасполь. Стадион Sheriff.
Первый матч — 0:1
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