Ещё
Женский футбол: сборная Свердловской области — ФК «Мирас» (г. Казань)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женский футбол: сборная Свердловской области — ФК «Мирас» (г. Казань) 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
5 августа 2018 года женская Сборная Свердловской области по футболу примет на домашней арене (Манеж «Урал», Фестивальная 10) Казанский футбольный клуб «Мирас» в рамках II тура Первенства России среди клубов Первого дивизиона.
Система проведения Первенства России заключается в следующем: сначала команды Екатеринбурга, Перми, Казани и Уфы играют в круг, затем лучшие по итогам отборочного этапа зоны «Центр» выходят в Финал России, который пройдет в ноябре в Крымске.
В первом туре 22 июля Свердловчанки уже сыграли с командой «Звезда-2005-дубль» (Пермь), где успешно взяли 3 очка, сыграв со счетом 1:0.
Сборная Свердловской области включает в себя лучших игроков нашего региона! Благодаря финансовой поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, а также Центра спортивной подготовки команд игровых видов спорта Свердловской области, команда получила возможность играть домашние матчи на футбольной арене столь высокого класса!
Мы ждем болельщиков на первой домашней игре сезона!
3 тур Первенства России пройдет в Уфе 12 августа.
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Фестивальная, 10  Центр карты:
56.892537067818786,60.578510999999985
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.892537,60.578511
Дата:
воскресенье, августа 5, 2018
Количество просмотров:
Overtime.life: последние новости
ФК «Урал» сенсационно начал сезон с поражения На фестивале болельщиков в ЦПКиО покажут три матча Весенний забег
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов13
Умерла российская чемпионка34
Допинг на Украине объяснили близостью России33
Медведева пошла на новое «предательство»396
«Вдул так вдул»: Карпин прилюдно унизил жену1
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол
00:37
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение