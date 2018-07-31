Женский футбол: сборная Свердловской области — ФК «Мирас» (г. Казань)

5 августа 2018 года женская Сборная Свердловской области по футболу примет на домашней арене (Манеж «Урал» , Фестивальная 10) Казанский футбольный клуб «Мирас» в рамках II тура Первенства России среди клубов Первого дивизиона.

Система проведения Первенства России заключается в следующем: сначала команды Екатеринбурга, Перми, Казани и Уфы играют в круг, затем лучшие по итогам отборочного этапа зоны «Центр» выходят в Финал России, который пройдет в ноябре в Крымске.

В первом туре 22 июля Свердловчанки уже сыграли с командой «Звезда-2005-дубль» (Пермь), где успешно взяли 3 очка, сыграв со счетом 1:0.

Сборная Свердловской области включает в себя лучших игроков нашего региона! Благодаря финансовой поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, а также Центра спортивной подготовки команд игровых видов спорта Свердловской области, команда получила возможность играть домашние матчи на футбольной арене столь высокого класса!

Мы ждем болельщиков на первой домашней игре сезона!

3 тур Первенства России пройдет в Уфе 12 августа.

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Текст адреса:

ул. Фестивальная, 10 Центр карты:

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56.892537,60.578511

Дата:

воскресенье, августа 5, 2018

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