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Матч второго тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» не будет показан на общедоступном телеканале
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Матч второго тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» не будет показан на общедоступном телеканале 

Российский стадион 18 минут назад
Фото: Российский стадион
Холдинг «ГПМ Матч» не покажет центральную встречу второго тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и "Спартаком" на общедоступном телеканале, игра будет показана на канале «Матч Премьер». Об этом сообщает пресс-служба «Матч ТВ».
На общедоступном телевидении будут показаны матчи тура "Урал" — «Краснодар» и «Ахмат» — «Енисей». Клуб из Екатеринбурга примет на своем поле краснодарскую команду 4 августа (начало — 14:00 мск). «Ахмат» в Грозном сыграет с «Енисеем» 5 августа (начало — 21:30 мск).
Встречу «Локомотива» и «Спартака» можно будет увидеть на платном телеканале «Матч Премьер», который начал вещание 27 июля. Встреча состоится 4 августа на домашнем поле «Локомотива» (начало — 19:00 мск).
В сообщении пресс-службы «Матч ТВ» сказано, что игру будут комментировать Георгий Черданцев и Дмитрий Шнякин, а за полчаса до начала матча со стадиона «РЖД-Арена» начнет вещание выездная студия телеканала «Матч Премьер», в которой ведущий Роман Гутцайт и приглашенные эксперты разберут составы команд и проведут анализ предстоящей встречи.
В первом туре сезона-2018/19 «Спартак» в Москве обыграл «Оренбург» со счетом 1:0. «Локомотив» сыграет матч первого тура РПЛ 30 июля на выезде против «Уфы» (начало — 18:00 мск).
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