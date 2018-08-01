Соперник ФК «Спартак» по квалификационному раунду Лиги чемпионов определится в среду

ТАСС , 1 августа. Московский «Спартак» в среду узнает своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. В швейцарском Базеле футболисты одноименного клуба попытаются отыграться после поражения от греческого ПАОКа в первом матче со счетом 1:2.

"Базель" и ПАОК ведут борьбу за попадание в групповой этап главного еврокубка по пути представителей лиг, на котором начнет выступление и «Спартак». Для швейцарцев и греков первая очная игра стала стартовой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Несмотря на поражение, футболисты «Базеля» оставили себе неплохие шансы на итоговый успех в противостоянии благодаря голу на выезде.

Швейцарский клуб вряд ли может назвать своим козырем больший соревновательный тонус по сравнению с ПАОКом, так как «Базель» начал сезон откровенно плохо. На старте национального первенства команда дома уступила «Санкт— Галлену» со счетом 1:2, после чего на выезде сыграла вничью с «Ксамаксом» (1:1). Если «Базель» не сможет одержать убедительную победу в четвертом матче сезона и вылетит из Лиги чемпионов, то над главным тренером вице-чемпионов Швейцарии Рафаэлем Викки всерьез могут сгуститься тучи.

ПАОК при этом хочет реабилитироваться перед болельщиками за не самое успешное выступление в прошлой еврокубковой кампании. Греки начали ее в Лиге Европы и, пройдя украинский «Олимпик» (1:1, 2:0), уступили скромному шведскому «Эстерсунду» (3:1, 0:2). Интересно, что в противостоянии со шведами ПАОК также выиграл первый матч, но по итогам двух встреч проиграл по правилу выездного гола.

Подобного сценария в среду постарается добиться и «Базель», который в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов вышел в 1/8 финала, повторив свое лучшее достижение в новейшей истории турнира. К домашнему матчу с ПАОКом швейцарцы, как и соперник, подходят при отсутствии травмированных игроков.

Встреча команд состоится на стадионе «Санкт-Якоб Парк», начало — 21:00 мск. Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Паоло Валери

"Астана", «Карабах» и БАТЭ на «Пути чемпионов»

Помимо матча «Базель» — ПАОК, в среду состоятся еще восемь игр. Семь из них пройдут в рамках пути чемпионов своих национальных лиг, и в трех матчах будут участвовать команды с постсоветского пространства. Азербайджанский «Карабах» примет албанский «Кукеси», казахстанская «Астана» на выезде сыграет с датским «Митьюлландом», а белорусский БАТЭ в гостях встретится с финским ХИКом.

В первых играх победу смогла одержать только «Астана» — со счетом 2:1. БАТЭ и «Карабах» свели матчи к нулевым ничьим, в среду борьба за попадание в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов начнется для них с чистого листа. Аналогичная ситуация у болгарского «Лудогорца» и венгерского «Види», которые сыграют ответную встречу на поле последних.

Один из матчей среды вполне можно назвать формальностью, так как сербская «Црвена Звезда» едет в гости к литовской «Судуве» после домашней победы со счетом 3:0. Учитывая преимущество сербов, их еврокубковый опыт и подбор игроков, можно говорить, что интрига в этом противостоянии близка к нулю.

Неплохой запас перед ответной игрой имеет и шотландский «Селтик», который неделей ранее дома оказался сильнее норвежского «Русенборга» со счетом 3:1. При этом чемпион Норвегии забил гол на выезде, вследствие чего его шансы на положительный результат выглядят не такими мизерными.

В еще одном матче пути чемпионов встретятся сильнейшие команды Швеции и Румынии — «Мальмё» и ЧФР соответственно. Первая игра осталась за шведскими футболистами, которые победили со счетом 1:0. «Мальмё» явно находится в хорошей форме — команда провела уже шесть матчей в сезоне, одержав в них пять побед при одной ничьей.

"Аякс" против печальной традиции

Самый титулованный клуб Нидерландов уже на протяжении более десяти лет (с 2006 года) не может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, с сезона-2015/16 «Аякс» четырежды подряд стал серебряным призером национального первенства и три раза не смог пробиться даже в групповой этап главного еврокубка. Четвертая попытка амстердамского клуба началась успешно — с домашней победы над австрийским «Штурмом» со счетом 2:0.

В позапрошлом сезоне «Аякс» стал финалистом Лиги Европы, а в прошлом году не попал даже в групповую стадию этого турнира. Если проблем со «Штурмом» у голландцев может не возникнуть, то дальше будет труднее, так как победитель этой пары в третьем раунде квалификации сыграет с бельгийским «Стандардом».

Матчи следующей квалификационной стадии Лиги чемпионов пройдут 7 и 8 августа, ответные встречи команды проведут 14 августа. Победитель по сумме двух игр третьего раунда станет участником этапа плей-офф квалификации, проигравший продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы.