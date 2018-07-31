ЦСКА стартовал с выездной победы над «Крыльями» в молодежном первенстве России 

ЦСКА на выезде обыграл «Крылья Советов» (3:1) в матче 1-го тура молодежного первенства России. В составе победителей голами отметились Иван Олейников, Артем Попов и Виталий Жиронкин. У проигравших единственный мяч на счету Егора Голенкова.
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1-й тур "Крылья Советов" (Самара) — ЦСКА — 1:3 (0:3)
Голы: Олейников, 11 — с пенальти (0:1). Попов, 16 (0:2). Жиронкин, 30 (0:3). Голенков, 74 — с пенальти (1:3).
Судья: Аношин (Санкт-Петербург).
31 июля. Самара. Стадион «Металлург».