«Види» обыграл «Лудогорец» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов 

Венгерский «Види» переиграл болгарский «Лудогорец» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий этап, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Секешфехерваре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Анель Хаджич.
На 39-й минуте за вторую желтую карточку был удален нападающий гостей Виргил Мисидьян.
Первый матч между командами завершился нулевой ничьей.
В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Види» встретится со шведским «Мальме».
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч "Види" (Секешфехервар, Венгрия) — «Лудогорец» (Разград, Болгария) — 1:0 Голы: 1:0 — Хаджич, 56. Удаления: нет — Мисидьян, 39.