В САО посоревнуются сильнейшие сборные Европы по пляжному регби

В Центре пляжных видов спорта «Динамо», расположенном в САО, во второй раз пройдет чемпионат Европы по пляжному регби. Соревнования состоятся 4 и 5 августа. Борьбу за награды поведут 20 команд (12 среди мужчин и 8 среди женщин).

«В мужской части турнира соперниками россиян станут сборные Азербайджана, Латвии и Словении. У женщин Россия на групповом этапе сыграет против Латвии, Австрии и Словении», — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы

4 августа пройдут матчи группового этапа, 5 августа — плей-офф и финальные встречи.

Центр пляжных видов спорта «Динамо» расположен на Ленинградском шоссе, 39.

Напомним, что впервые чемпионат Европы по пляжному регби был проведен в 2017 году. Тогда женской сборной России удалось завоевать золотые медали, а мужская команда из России лишь в финале уступила сборной Италии. (еп)