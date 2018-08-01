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В САО посоревнуются сильнейшие сборные Европы по пляжному регби
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В САО посоревнуются сильнейшие сборные Европы по пляжному регби 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В Центре пляжных видов спорта «Динамо», расположенном в САО, во второй раз пройдет чемпионат Европы по пляжному регби. Соревнования состоятся 4 и 5 августа. Борьбу за награды поведут 20 команд (12 среди мужчин и 8 среди женщин).
«В мужской части турнира соперниками россиян станут сборные Азербайджана, Латвии и Словении. У женщин Россия на групповом этапе сыграет против Латвии, Австрии и Словении», — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
4 августа пройдут матчи группового этапа, 5 августа — плей-офф и финальные встречи.
Центр пляжных видов спорта «Динамо» расположен на Ленинградском шоссе, 39.
Напомним, что впервые чемпионат Европы по пляжному регби был проведен в 2017 году. Тогда женской сборной России удалось завоевать золотые медали, а мужская команда из России лишь в финале уступила сборной Италии. (еп)
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