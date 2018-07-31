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В матче ФК «Уфа» и «Локомотива» была допущена судейская ошибка
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В матче ФК «Уфа» и «Локомотива» была допущена судейская ошибка 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В футбольном матче между командами «Уфа» и «Локомотив» была допущена ошибка. Как сообщает руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, ассистент главного арбитра матча чемпионата России ошибся и сорвал атаку железнодорожников, в результате которой был забит незасчитанный гол.
Напомним, что действующий чемпион России — команда «Локомотив» в понедельник в матче 1-го тура в гостях сыграл вничью с «Уфой» — 0:0. Руководство команды посчитало, что была допущена ошибка.
— Я соглашусь с руководством «Локомотива». Ассистент (Владимир) Миневич ошибся, сорвал атаку. И в этой ситуации надо было продолжать игру, а затем засчитывать гол, — прокомментировал Егоров.
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