Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Реал Мадрид: дебютный матч Лопетеги во главе «сливочных»

В очередном матче Кубка чемпионов в Майами сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал» Мадрид. Этот матч станет заключительным для манкунианцев перед возвращением в Европу, а вот «королевский клуб» сыграет лишь первый матч в рамках этого товарищеского турнира в летнее межсезонье. Букмекеры перед этой встречей видят фаворитом мадридцев, оценив их победу коэффициентом 1.82.

"Манчестер Юнайтед"

"Красным дьяволам" непросто играть без своих лидеров, которые присоединятся к команде только в Европе, так как получили от Жозе Моуринью время для отдыха, после участия на чемпионате мира в России. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что «Манчестер Юнайтед» не выиграл ни одного матча в Америке из четырёх, не считая победы в серии послематчевых пенальти над «Миланом» (1:1, по пен. 9:8). А в минувшее воскресенье манкунианцы и вовсе были разгромлены «Ливерпулем» (1:4).

"Реал" Мадрид

Мадридский «Реал» только начинает свою предсезонную подготовку, которая не будет продолжительной — уже через две недели Хулен Лопетеги проведёт первый официальный матч во главе «сливочных», и это будет поединок за Суперкубок УЕФА с «Атлетико». Сегодня же Лопетеги проведёт свой первый контрольный матч с «Реалом», после которого также будут встречи с «Ювентусом», куда ушёл Роналду, и «Ромой». Как и у «Ман Юнайтед», в стане мадридцев также отсутствуют много «сборников».

Где смотреть матч

В 3:00 по московскому времени прямая трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Реал» Мадрид начнётся на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Текстовая трансляция этой встречи будет доступна на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Манчестер Юнайтед" немного уступает «Реал» по статистике личных встреч: +3=5-5, разница мячей — 21:24. Команды дважды ранее встречались в рамках Кубка чемпионов, и оба раза в США. В 2014-м году «Ман Юнайтед» победил со счётом 3:1, а в прошлом году матч закончился вничью 1:1, и в серии пенальти победу праздновали снова англичане. Также в прошлом сезоне команды бились за Суперкубок УЕФА, и в этом матче со счётом 2:1 победил «Реал».

Интересные факты

"Манчестер Юнайтед" не выиграл ни одного из четырёх предыдущих матчей межсезонья (+0=3-1, 3:6);

"Манчестер Юнайтед" не проиграл «Реалу» в двух предыдущих очных матчах в рамках Кубка чемпионов (3:1, 1:1);

В последних восьми очных встречах «Манчестер Юнайтед» и «Реала» проходила ставка «Обе забьют»;

"Реал" проведёт свой первый матч под руководством Хулена Лопетеги.