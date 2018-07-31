"Манчестер Юнайтед" — "Реал" Мадрид. Прогноз на матч Кубка чемпионов (01.08.2018, 03:05 мск).
В очередном матче Кубка чемпионов в Майами сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал» Мадрид. Этот матч станет заключительным для манкунианцев перед возвращением в Европу, а вот «королевский клуб» сыграет лишь первый матч в рамках этого товарищеского турнира в летнее межсезонье. Букмекеры перед этой встречей видят фаворитом мадридцев, оценив их победу коэффициентом 1.82.
"Манчестер Юнайтед"
"Красным дьяволам" непросто играть без своих лидеров, которые присоединятся к команде только в Европе, так как получили от Жозе Моуринью время для отдыха, после участия на чемпионате мира в России. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что «Манчестер Юнайтед» не выиграл ни одного матча в Америке из четырёх, не считая победы в серии послематчевых пенальти над «Миланом» (1:1, по пен. 9:8). А в минувшее воскресенье манкунианцы и вовсе были разгромлены «Ливерпулем» (1:4).
"Реал" Мадрид
Мадридский «Реал» только начинает свою предсезонную подготовку, которая не будет продолжительной — уже через две недели Хулен Лопетеги проведёт первый официальный матч во главе «сливочных», и это будет поединок за Суперкубок УЕФА с «Атлетико». Сегодня же Лопетеги проведёт свой первый контрольный матч с «Реалом», после которого также будут встречи с «Ювентусом», куда ушёл Роналду, и «Ромой». Как и у «Ман Юнайтед», в стане мадридцев также отсутствуют много «сборников».
Где смотреть матч
В 3:00 по московскому времени прямая трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Реал» Мадрид начнётся на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Текстовая трансляция этой встречи будет доступна на портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
"Манчестер Юнайтед" немного уступает «Реал» по статистике личных встреч: +3=5-5, разница мячей — 21:24. Команды дважды ранее встречались в рамках Кубка чемпионов, и оба раза в США. В 2014-м году «Ман Юнайтед» победил со счётом 3:1, а в прошлом году матч закончился вничью 1:1, и в серии пенальти победу праздновали снова англичане. Также в прошлом сезоне команды бились за Суперкубок УЕФА, и в этом матче со счётом 2:1 победил «Реал».
Интересные факты
"Манчестер Юнайтед" не выиграл ни одного из четырёх предыдущих матчей межсезонья (+0=3-1, 3:6);
"Манчестер Юнайтед" не проиграл «Реалу» в двух предыдущих очных матчах в рамках Кубка чемпионов (3:1, 1:1);
В последних восьми очных встречах «Манчестер Юнайтед» и «Реала» проходила ставка «Обе забьют»;
"Реал" проведёт свой первый матч под руководством Хулена Лопетеги.
Прогноз от Евро-футбол.ру
У «Ман Юнайтед» в США небольшой кадровый потенциал, с которым непросто играть матчи через каждые два дня. После разгромного поражения от «Ливерпуля» манкунианцы должны всё-таки постараться добиться положительного результата, и в такой ситуации вряд ли они решатся играть в открытый футбол. Лопетеги в первом матче «Реала» в новом сезоне также вряд ли будет играть слишком агрессивно в атаку. Так что голевой феерии здесь мы не ожидаем. Наш прогноз: «Тотал матча» (Меньше 3,5) — коэффициент 1.58 Михаил КРИПАК