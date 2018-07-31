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Спортсмен из Некрасовки сыграл матч в Профессиональной футбольной лиге
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Спортсмен из Некрасовки сыграл матч в Профессиональной футбольной лиге 

Управа района Некрасовка 53 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
Воспитанник отделения футбола ГБУ «Спортивная школа № 4» Москомспорта района Некрасовка Алексей Царев дебютировал в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
В среду, 18 июля 2018 года, в рамках первого тура Первенства России по футболу среди клубов ПФЛ состоялась встреча «Строгино» — «Сатурн» (Раменское).
— В составе команды «Сатурн» воспитанник отделения футбола нашей спортивной школы Алексей Царев принял участие в матче, — пояснили в спортивной школе.
Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды гостей. (ис)
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