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Клопп: «Ливерпулю» нужно быть чуточку удачливее в решающие моменты"
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Клопп: «Ливерпулю» нужно быть чуточку удачливее в решающие моменты" 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что для успешной игры во всех турнирах его команде нужно иметь глубокий состав. По словам наставника, он быстро отошел после поражения от мадридского "Реала" (1:3) в финале Лиги чемпионов.
"Я не сомневался в своей команде перед матчем, и не сомневался после него. Просто у нас был шанс, но мы его упустили. Будет ли он снова? Мне пришлось ждать пять лет и сменить клуб для этого, но такова жизнь. Много моих коллег мечтают об этом всю карьеру, но никогда не добиваются. Я был в финале дважды — это здорово, но без побед это просто опыт. Интересный опыт, но не такой, каким бы мог быть.
Можно выиграть финал с действительно плохой командой, если ты везунчик. Никто не хочет играть в лучший футбол в финале — все только хотят там победить. В нашем случае этого не произошло. Нам нужно быть чуточку удачливее в решающие моменты. Если ты хочешь быть успешен в этих турнирах — Премьер-лига, Лига чемпионов — тогда тебе нужен глубокий состав. Именно его мы стараемся построить сейчас", — цитирует Клоппа Goal.
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