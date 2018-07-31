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«Зенит» показал, как Кокорина поддержали в Тюмени
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«Зенит» показал, как Кокорина поддержали в Тюмени 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
"Зенит" в Твиттере опубликовал фотографию футболки со словами поддержки в адрес Александра Кокорина, переданной в клуб в Тюмени в день матча 1-го тура чемпионата России против «Енисея» (2:0). Нападающий питерцев восстанавливается от травмы крестообразной связки, полученной в марте этого года.
"Александр, скорейшего выздоравления и новых побед", — гласит надпись на футболке с изображением старого герба сине-бело-голубых.
В прошлом сезоне Кокорин провел на клубном уровне 35 матчей, забив 19 мячей и сделав 7 голевых передач. Из-за повреждения он пропустил домашний чемпионат мира, где сборная России дошла до 1/4 финала.
Тюмень 💙 pic.twitter.com/ooi603VzYn
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 31 июля 2018 г.
Все о чемпионате России по футболу — здесь
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