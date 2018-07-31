«Сантос» взял у киевского «Динамо» в аренду Дерлиса Гонсалеса

Полузащитник киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес заключил соглашение с «Сантосом». Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, арендное соглашение рассчитано на два сезона. Хавбек перешёл в стан украинского клуба из «Базеля» в 2015 году за 9,4 млн евро. За это время он провёл в составе киевской команды 85 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 15 результативных передач.

Ранее Дерлис Гонсалес сообщил, что в «Динамо» получал зарплату $ 110 тыс. в месяц, в то время как в «Сантосе» он будет зарабатывать до $ 73 тыс.

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