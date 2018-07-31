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Утвержден состав участников Чемпионата Женской хоккейной лиги на сезон-2018/2019
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Утвержден состав участников Чемпионата Женской хоккейной лиги на сезон-2018/2019 

SPORT24.ru 3 часа назад
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников Чемпионата Женской хоккейной лиги — Чемпионата России по хоккею среди женских команд в сезоне-2018/2019.
Число команд осталось прежним — семь. Одна команда сменила название: «Арктик-Университет» будет теперь называться «СК Горный». Первые домашние матчи команда проведет в Ухте, а а через некоторое время переберется в Санкт-Петербург.
Команды-участницы чемпионата ЖХЛ 2018/2019:«Агидель», Уфа«СК Горный», Ухта«Бирюса», Красноярск«Динамо СПБ», Санкт-Петербург«СКИФ», Нижегородская область«Сборная команда Свердловской области»«Торнадо», Московская область
Женская хоккейная лига — лига, объединяющая клубы из России, которые ежегодно борются за главный трофей. До образования ЖХЛ в России проводился чемпионат России. Лига была образована 19 июня 2015 года. Таким образом, сезон-2017/18 будет четвертым в истории ЖХЛ. В сезонах-2015/16 и 2016/17 золото завоевала команда «Торнадо», в прошлом сезоне — «Агидель».
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