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«Сочи» арендовал форварда «Динамо» Обольского
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«Сочи» арендовал форварда «Динамо» Обольского 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Московское «Динамо» и «Сочи» договорились об аренде нападающего Николая Обольского​. Как сообщает сайт бело-голубых, 21-летний форвард будет выступать за южан до конца сезона-2018/19.
Обольский — воспитанник «Динамо». Он дебютировал в главной команде 19 июля 2015 года в матче против "Зенита", выйдя на замену на 88-й минуте вместо Матье Вальбуэна. Всего за основу на его счету 19 игр. У Обольского также есть опыт выступления в ПФЛ за «Динамо-2» (22 игры, 10 голов) и Юношеской лиге УЕФА (4 игры, 3 гола). В молодежном первенстве на счету нападающего 22 гола в 43 играх. За молодежную сборную России он провел один матч, в котором ему удалось отличиться.
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