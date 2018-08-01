«Сочи» арендовал форварда «Динамо» Обольского

Московское «Динамо» и «Сочи» договорились об аренде нападающего Николая Обольского​. Как сообщает сайт бело-голубых, 21-летний форвард будет выступать за южан до конца сезона-2018/19.