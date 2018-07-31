Ещё
Маслов: в прошлом сезоне «Енисею» не хватало командной игры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маслов: в прошлом сезоне «Енисею» не хватало командной игры 

Чемпионат.com 3 часа назад
Генеральный директор красноярского «Енисея» Алексей Маслов прокомментировал назначение на пост главного тренера женской команды Юрия Мельничука, который ранее возглавлял нижневартовскую «Югру-Самотлор».
«Мы наблюдали за ним в течение последних лет. Не имея в составе сильных игроков, игроков высокого класса, он всегда добивался того, что его подопечные показывали именно командную игру. Этого, на мой взгляд, немного не хватило нашим девушкам в прошедшем сезоне», — сказал Маслов в эфире телеканала «Афонтово».
В апреле стало известно, что главный тренер женской красноярской команды «Енисей» Сергей Голотов покинет занимаемый пост.
Чемпионат.com: последние новости
«Автомобилист» досрочно закончил матч с «Динамо» из-за травмы Кучерявенко На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матч «Динамо» — «Рубин» Мужская сборная России стала шестой на ЧМ по пляжному гандболу, женская — 7-й
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Защитник сборной России отверг предложения из Европы27
Мужчина взорвал себя на футбольном поле9
Определен самый мощный нытик в футболе5
Медведева пошла на новое «предательство»402
«Вдул так вдул»: Карпин прилюдно унизил жену4
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение