Маслов: в прошлом сезоне «Енисею» не хватало командной игры

Генеральный директор красноярского «Енисея» Алексей Маслов прокомментировал назначение на пост главного тренера женской команды Юрия Мельничука, который ранее возглавлял нижневартовскую «Югру-Самотлор».

«Мы наблюдали за ним в течение последних лет. Не имея в составе сильных игроков, игроков высокого класса, он всегда добивался того, что его подопечные показывали именно командную игру. Этого, на мой взгляд, немного не хватило нашим девушкам в прошедшем сезоне», — сказал Маслов в эфире телеканала «Афонтово».