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Юрген Клопп: «Ливерпуль» не лучшая команда в мире, но у нас есть особенный стиль"
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Юрген Клопп: «Ливерпуль» не лучшая команда в мире, но у нас есть особенный стиль" 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что делает его команду особенной.
— С «красными» мы никогда не ощущали, что Киев (финал Лиги чемпионов — прим. «СЭ») был вершиной. Мы все еще развиваемся. «Ливерпуль» не назвать непобедимым, мы не лучшая команда в мире, но у нас есть особенный стиль игры, благодаря которому мы действительно хороши, — цитирует специалиста Goal.com. — Например, я был очень счастлив тому, как мы играли полчаса в финале. Я думаю, что до матча каждый считал: «У Мадрида команда лучше, они победят», но после получаса игры многие люди были не столь категоричны. Я был доволен этим, но мы не выиграли, вот и все. Теперь мы начинаем заново. Мы серебряные медалисты Лиги чемпионов, если вам удобно, но мы должны начинать заново. У нас будет действительно сложная группа, но мы должны быть готовы. И думаю, что мы будем.
В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил "Реалу" со счетом 1:3.
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