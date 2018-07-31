«Енисей» будет готовиться к матчу с «Ахматом» в Кратово

Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

— Команда вернулась в Кратово. Именно в Подмосковье «Енисей» будет готовиться к игре «Ахмат» — «Енисей», — говорится в сообщении. — Причины две — на базе натуральный газон и одинаковый с Грозным часовой пояс.

Матч «Ахмат» — «Енисей» состоится 5 августа и начнется в 21.30 по московскому времени.

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Команда вернулась в Кратово. Именно в Подмосковье «Енисей» будет готовиться к игре #АхматЕнисей. Причины две — на базе натуральный газон и одинаковый с Грозным часовой пояс. pic.twitter.com/HTemrotVQt

— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 31 июля 2018 г.