Ещё
«Енисей» будет готовиться к матчу с «Ахматом» в Кратово
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Енисей» будет готовиться к матчу с «Ахматом» в Кратово 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.
— Команда вернулась в Кратово. Именно в Подмосковье «Енисей» будет готовиться к игре «Ахмат» — «Енисей», — говорится в сообщении. — Причины две — на базе натуральный газон и одинаковый с Грозным часовой пояс.
Матч «Ахмат» — «Енисей» состоится 5 августа и начнется в 21.30 по московскому времени.
Все о чемпионате России по футболу
Команда вернулась в Кратово. Именно в Подмосковье «Енисей» будет готовиться к игре #АхматЕнисей. Причины две — на базе натуральный газон и одинаковый с Грозным часовой пояс. pic.twitter.com/HTemrotVQt
— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 31 июля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Форвард "Автомобилиста" Торченюк в сознании после травмы головы Сергей Томаров: "Не думаю, что матч за Суперкубок помешал "Локомотиву" подготовиться к "Уфе" "Наполи" в товарищеском матче обыграл "Кьево"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Защитник сборной России отверг предложения из Европы27
Мужчина взорвал себя на футбольном поле9
Определен самый мощный нытик в футболе5
Медведева пошла на новое «предательство»402
«Вдул так вдул»: Карпин прилюдно унизил жену4
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение