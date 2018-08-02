«Динамо» одержало волевую победу над «Рубином» в молодёжном первенстве России 

В матче второго тура молодёжного первенства России московское «Динамо» принимал на своём поле «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Илья Гоманюк и Михаил Агеев, а за казанскую команду точным ударом отметился Никита Сапрунов. Таким образом, «Динамо» одержало первую в сезоне победу в молодёжном первенстве, а «Рубин» потерпел первое поражение.
Матч основных команд «Динамо» и «Рубина» пройдёт на стадионе «Арена Химки» завтра, 3 августа. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.