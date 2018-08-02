«Динамо» одержало волевую победу над «Рубином» в молодёжном первенстве России

В матче второго тура молодёжного первенства России московское «Динамо» принимал на своём поле «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

Матч основных команд «Динамо» и «Рубина» пройдёт на стадионе «Арена Химки» завтра, 3 августа. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.