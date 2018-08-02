Лямин и Красильников с победы стартовали на этапе Мирового тура в Вене 

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Аналитики: «Динамо» Мн выбьет «ДАК» и попадёт на «Зенит» в отборе Лиги Европы

Семак: «Зенит» не показал идеальный футбол, но справедливо заработал три очка

Смольников: то, что теперь у «Арсенала» не будет Дзюбы, это, конечно, плюс