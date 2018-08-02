Лямин и Красильников с победы стартовали на этапе Мирового тура в Вене 

В Вене (Австрия) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В первом туре группового этапа россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в двух партиях обыграли представителей США Джона Хайдена и Теодора Браннера со счётом 2:0 (21:19, 21:12). Продолжительность противостояния составила 32 минуты.
В матче второго тура, который также состоится 2 августа, Лямин и Красильников сыграют с австрийцами Мартином Эрмакорой и Морицем Пристауцем.
На групповом этапе мужского турнира в Вене от России также выступят дуэты Олег Стояновский/Игорь Величко и Константин Семёнов/Илья Лешуков.