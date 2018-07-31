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«Пляжницы» Бирлова и Уколова вышли в основную сетку престижного турнира в Вене
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«Пляжницы» Бирлова и Уколова вышли в основную сетку престижного турнира в Вене 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова вышли в основную сетку турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «пять звёзд» в Вене. В первом раунде квалификации Екатерина и Евгения разгромили литовских волейболисток Еву Думбаускайте и Монику Повилайтите со счётом 2:0 (21:14, 21:13), а в финале отборочных соревнований взяли верх над японками Азусой Футами и Акико Хасегавой — 2:1 (17:21, 21:16, 22:20).
Соревнования серии категории «пять звёзд» являются самыми престижными под эгидой Международной федерации волейбола после чемпионата мира по пляжному волейболу. Основной турнир завершится в воскресенье, 5 августа.
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