«Пляжницы» Бирлова и Уколова вышли в основную сетку престижного турнира в Вене

Россиянки Екатерина Бирлова Евгения Уколова вышли в основную сетку турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «пять звёзд» в Вене. В первом раунде квалификации Екатерина и Евгения разгромили литовских волейболисток Еву Думбаускайте и Монику Повилайтите со счётом 2:0 (21:14, 21:13), а в финале отборочных соревнований взяли верх над японками Азусой Футами и Акико Хасегавой — 2:1 (17:21, 21:16, 22:20). Соревнования серии категории «пять звёзд» являются самыми престижными под эгидой Международной федерации волейбола после чемпионата мира по пляжному волейболу. Основной турнир завершится в воскресенье, 5 августа.