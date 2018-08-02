Стояновский и Величко проиграли в первом туре соревнований в Вене 

В Вене (Австрия) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В первом туре группового этапа россияне Олег Стояновский и Игорь Величко в трёх партиях потерпели поражение от представителей Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана со счётом 1:2 (21:16, 19:21, 11:15). Продолжительность противостояния составила 44 минуты.
В матче второго тура, который также состоится 2 августа, Стояновский и Величко сыграют с канадцами Сэмом Педлоу и Сэмом Шахтером.
Ранее россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в двух партиях обыграли дуэт из США.
Этап Мирового тура в столице Австрии завершится 5 августа.