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Уколова/Бирлова и Макрогузова/Холомина проиграли в 1-м туре соревнований в Вене
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Уколова/Бирлова и Макрогузова/Холомина проиграли в 1-м туре соревнований в Вене 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Вене (Австрия) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В матче первого тура группового этапа россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова потерпели поражение от представительниц Бразилии Агаты и Дуды со счётом 0:2 (14:21, 15:21).
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина проиграли швейцаркам Танье Хюберли и Нине Бетсхарт со счётом 0:2 (19:21, 16:21).
Матчи второго тура группового этапа также пройдут сегодня, 1 августа.
На групповом этапе мужского турнира от России выступят дуэты Олег Стояновский/Игорь Величко, Константин Семёнов/Илья Лешуков, Никита Лямин/Вячеслав Красильников.
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