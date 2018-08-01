Уколова/Бирлова и Макрогузова/Холомина проиграли в 1-м туре соревнований в Вене 

В Вене (Австрия) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В матче первого тура группового этапа россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова потерпели поражение от представительниц Бразилии Агаты и Дуды со счётом 0:2 (14:21, 15:21).
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина проиграли швейцаркам Танье Хюберли и Нине Бетсхарт со счётом 0:2 (19:21, 16:21).
Матчи второго тура группового этапа также пройдут сегодня, 1 августа.
На групповом этапе мужского турнира от России выступят дуэты Олег Стояновский/Игорь Величко, Константин Семёнов/Илья Лешуков, Никита Лямин/Вячеслав Красильников.