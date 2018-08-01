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Уколова и Бирлова одержали первую победу на турнире Мирового тура в Вене
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Уколова и Бирлова одержали первую победу на турнире Мирового тура в Вене 

Чемпионат.com 59 минут назад
Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова во втором туре группового этапа турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «пять звёзд» в Вене обыграли голландок Марлин Рэймонд Ван Ирсес и Джой Стуббе в трёх партиях.
Ранее Евгения и Екатерина уступили бразильянкам Агате и Дуде. Российские «пляжницы» вышли в плей-офф с третьего места в квартете С и начнут борьбу в стадии навылет с первого раунда. Соревнования продлятся до 5 августа.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «пять звёзд». Вена, Австрия
Женщины
Группа С. 2-й тур  Е. Уколова/Е. Бирлова (Россия) — М. Ван Ирсел/Д. Стуббе (Нидерланды) — 2:1 (21:19, 18:21,15:11).
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