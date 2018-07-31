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БК «НН» вступит в борьбу за Кубок России с четвертьфинала
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БК «НН» вступит в борьбу за Кубок России с четвертьфинала 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В сезоне 2018-2019, как и в предыдущем, БК «Нижний Новгород» сыграет в Кубке России.
Как сообщает пресс-служба нижегородского баскетбольного клуба, команда на правах клуба-участника из Единой Лиги ВТБ вступит в борьбу за Кубок России с четвертьфинала.
Матчи этой стадии турнира назначены на 19 декабря 2018 года и 11 января 2019 года. Четыре пары соперников проведут по две игры — дома и на выезде. Финал четырех Кубка России пройдет с 8 по 10 февраля.
Противника по четвертьфиналу «Нижний Новгород» узнает после того, как другие участники пройдут через квалификационный раунд, 1/16 и 1/8 финала.
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