БК «НН» вступит в борьбу за Кубок России с четвертьфинала

В сезоне 2018-2019, как и в предыдущем, БК «Нижний Новгород» сыграет в Кубке России.

Как сообщает пресс-служба нижегородского баскетбольного клуба, команда на правах клуба-участника из Единой Лиги ВТБ вступит в борьбу за Кубок России с четвертьфинала.

Матчи этой стадии турнира назначены на 19 декабря 2018 года и 11 января 2019 года. Четыре пары соперников проведут по две игры — дома и на выезде. Финал четырех Кубка России пройдет с 8 по 10 февраля.

Противника по четвертьфиналу «Нижний Новгород» узнает после того, как другие участники пройдут через квалификационный раунд, 1/16 и 1/8 финала.