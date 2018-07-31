«Крылья Советов» и ЦСКА не выявили победителя в матче первого тура РПЛ

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали московский ЦСКА в Самаре. Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Данная встреча стала первой для самарской команды на новом стадионе, который принимал матчи чемпионата мира—2018. «Крылья Советов» и ЦСКА заработали первые очки в нынешнем розыгрыше чемпионата России и заняли девятую и шестую строчки турнирной таблицы соответственно.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» проведут встречу с «Оренбургом» в Самаре 5 августа, а ЦСКА в этот же день сыграет в Москве с «Ростовом».