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«Крылья Советов» и ЦСКА не выявили победителя в матче первого тура РПЛ
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«Крылья Советов» и ЦСКА не выявили победителя в матче первого тура РПЛ 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче первого тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали московский ЦСКА в Самаре. Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 0:0.
Данная встреча стала первой для самарской команды на новом стадионе, который принимал матчи чемпионата мира—2018. «Крылья Советов» и ЦСКА заработали первые очки в нынешнем розыгрыше чемпионата России и заняли девятую и шестую строчки турнирной таблицы соответственно.
В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» проведут встречу с «Оренбургом» в Самаре 5 августа, а ЦСКА в этот же день сыграет в Москве с «Ростовом».
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