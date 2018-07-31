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Источник: Полузащитник «Сантоса» Буэно перейдет в киевское «Динамо»
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Источник: Полузащитник «Сантоса» Буэно перейдет в киевское «Динамо» 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Полузащитник «Сантоса» Витор Буэно перейдет в «Динамо» (Киев), сообщил в своем Твиттере украинский журналист Кирилл Крыжановский.
— 23-летний бразильский атакующий хавбек Витор Буэно уже в Киеве и сегодня или завтра подпишет контракт с «Динамо», — говорится в сообщении. — Планируется, что это будет аренда из «Сантоса». Свою долю — Дерлиса Гонсалеса — «Сантос» уже получил.
Ранее стало известно, что «Динамо» отдало Гонсалеса в аренду в «Сантос».
23-летний бразильский атакующий хавбек Витор Буэно уже в Киеве и сегодня или завтра подпишет контракт с Динамо. Планируется, что это будет аренда из Сантоса. Свою долю — Дерлиса Гонсалеса — Сантос уже получил.
— Kirill (@Kirill79) 31 июля 2018 г.
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