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СМИ: матч «Рубин» — «Зенит» может быть перенесен
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СМИ: матч «Рубин» — «Зенит» может быть перенесен 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и санкт-петербургским "Зенитом" может быть перенесен, сообщает «Бизнес Online».
Это может произойти из-за того, что сине-бело-голубые будут принимать участие в квалификации Лиги Европы. Первый матч подопечных Сергея Семака запланирован на 9 августа.
Таким образом, встреча «Рубина» и «Зенита» может состояться 13 августа. Изначально команды должны были сыграть этот матч 12 августа.
Ранее бывший скаут "Манчестер Юнайтед" стал спортивным директором «Зенита».
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