СМИ: матч «Рубин» — «Зенит» может быть перенесен

Это может произойти из-за того, что сине-бело-голубые будут принимать участие в квалификации Лиги Европы. Первый матч подопечных Сергея Семака запланирован на 9 августа.

Таким образом, встреча «Рубина» и «Зенита» может состояться 13 августа. Изначально команды должны были сыграть этот матч 12 августа.