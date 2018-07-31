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Конюхов: как среагировал на удар Чалова? Может, удар был не больно хороший
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Конюхов: как среагировал на удар Чалова? Может, удар был не больно хороший 

Чемпионат.com 36 минут назад
Голкипер клуба «Крылья Советов» Евгений Конюхов прокомментировал результат матча первого тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).
«Мы больше старались обращать внимание на свою игру, потому что надо концентрироваться на себе. Соперники будут меняться довольно быстро, и под всех специально подготовиться не получится. Поэтому главное — смотреть за собой и своей игрой. Раз матч так и закончился со счётом 0:0, значит, это закономерно. Как среагировал на удар Чалова? Это моя работа. Может, и удар был не больно хороший. Так вышло. Я старался помочь команде, и у меня получилось. Цели «Крыльев Советов»? У нас команда спортсменов, а спортсмены всегда стремятся только к высшим местам. Сейчас мы движемся маленькими шагами и стараемся побеждать в каждом матче. На концовку прошлого сезона ФНЛ тоже приходило 40 тыс. болельщиков, поэтому обстановка уже знакомая. Были к этому готовы», — сказал Конюхов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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