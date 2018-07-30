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Коновалов: в первых турах РПЛ нет фаворитов и лидеров
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Коновалов: в первых турах РПЛ нет фаворитов и лидеров 

Чемпионат.com 30 июля 2018
Фото: SPORT24.ru
Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ, в котором казанцы дома выиграли у «Краснодара» со счётом 2:1.
«В первых турах нет фаворитов и лидеров. Все стараются играть на максимуме, много борьбы. Мы, конечно, серьёзно готовились, настраивались на этот матч и здорово, что получилось начать с победы. Во втором тайме пришлось много играть без мяча, но сопернику нужно было отыгрываться, поэтому неудивительно, что он большими силами пошёл вперёд. Были готовы к тому, что после перерыва игра сложится именно таким образом. Однако мы терпели, бились до конца и завоевали три очка. Чувствую ли что становлюсь лидером «Рубина»? Честно говоря, вообще не думаю об этом. Просто стараюсь отдавать всего себя на поле, приносить пользу команде и выполнять требования тренерского штаба. В команде есть более опытные ребята. Их можно назвать лидерами», — сказал Коновалов в интервью «Чемпионату».
22-летний Коновалов является воспитанником московского «Спартака». В «Рубин» полузащитник перешел из «Кубани» зимой прошлого года. В весенней части чемпионата 17/18 игрок провёл в составе казанцев 7 матчей.
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