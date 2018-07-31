Павел Ротенберг может продолжить карьеру в Северной Америке 

— Пока еще не уехал Ротенберг, он тренируется с «Динамо», вопрос его отъезда в канадскую молодежную лигу открыт. Думаю, все будет понятно к 1 сентября. Конечно, хотелось бы сохранить нашего основного игрока, чтобы он прогрессировал в «Динамо», где есть все возможности для роста. Но если Павел примет решение поехать за океан, то это тоже неплохое решение. Он получит важный опыт и, поиграв там какое-то время, я уверен в этом, он вернется в Россию и будет защищать цвета «Динамо», — приводит слова Черкаса РИА «Новости».
Добавим, что в 48 матчах регулярного чемпионата МХЛ сезона-2017/18 он записал в актив 14 (5+9) очков.