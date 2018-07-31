Смоленский «Днепр» разгромил «Красный-СГАФКСТ» в 1/128 финала Кубка России — 4:1.
Также сегодня состоялись два матча 1/64 финала турнира. Иркутский "Зенит" обыграл «Читу», а барнаульское «Динамо» победило «Иртыш».
Кубок России
1/128 финала
"Красный-СГАФКСТ" (Смоленск) — «Днепр» (Смоленск) — 1:4 (0:3)
Голы: Хабалов, 12 (0:1). Скляр, 23 (0:2). Хабалов, 41 (0:3). Хабалов, 88 (0:4). Хорунжий, 90+3 (1:4).
1/64 финала
"Чита" — «Зенит» (Иркутск) — 2:3 (0:2)
Голы: Богданов, 28 (0:1). Яковлев, 34 (0:2). Новицкий, 55 (1:2). Каменев, 62 (2:2). Копытин, 89 (2:3).
"Динамо" (Барнаул) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 4:1 Голы: Погребан, 67 — с пенальти (1:0). Берковский, 73 (1:1).