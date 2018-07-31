Ещё
«Легия» и «Шериф» не смогли выйти в третий квалификационный раунд ЛЧ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Легия» и «Шериф» не смогли выйти в третий квалификационный раунд ЛЧ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Молдавский «Шериф» и польская «Легия» не сумели пробиться в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Шериф» в ответном матче второго раунда не смог обыграть «Шкендию» из Македонии. Матч завершился со счётом 0:0. В первой встрече македонцы победили с минимальным счётом.
«Легия» в первом отборочном матче третьего раунда уступила «Спартаку» из Трнавы со счётом 0:2. В ответной встрече, проходившей в Словакии, польские футболисты сумели отыграть лишь один мяч. При этом «Легия» с конца первого тайма играла в меньшинстве, а за пять минут до конца основного времени матча в составе поляков был удалён ещё один игрок.
В третий раунд квалификации Лиги чемпионов вышло и загребское «Динамо». В первом матче хорваты обыграли «Хапоэль» (Беэр-Шева) со счётом 5:0. Израильские футболисты сумели возродить интригу, забив в первом тайме ответного поединка два мяча, но после перерыва гости сравняли счёт.
Чемпионат.com: последние новости
Мужская сборная России стала шестой на ЧМ по пляжному гандболу, женская — 7-й Голкипер «Зенита» отметился голевой передачей в матче чемпионата Финляндии Сёмин: старт чемпионата очень важен, игроки должны быть полностью готовы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Защитник сборной России отверг предложения из Европы40
Мужчина взорвал себя на футбольном поле15
«Вдул так вдул»: Карпин прилюдно унизил жену4
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Футболист «Халл Сити» не прошел медосмотр в ЦСКА
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение