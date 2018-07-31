«Легия» и «Шериф» не смогли выйти в третий квалификационный раунд ЛЧ

Молдавский «Шериф» и польская «Легия» не сумели пробиться в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Шериф» в ответном матче второго раунда не смог обыграть «Шкендию» из Македонии. Матч завершился со счётом 0:0. В первой встрече македонцы победили с минимальным счётом.

«Легия» в первом отборочном матче третьего раунда уступила «Спартаку» из Трнавы со счётом 0:2. В ответной встрече, проходившей в Словакии, польские футболисты сумели отыграть лишь один мяч. При этом «Легия» с конца первого тайма играла в меньшинстве, а за пять минут до конца основного времени матча в составе поляков был удалён ещё один игрок.

В третий раунд квалификации Лиги чемпионов вышло и загребское «Динамо». В первом матче хорваты обыграли «Хапоэль» (Беэр-Шева) со счётом 5:0. Израильские футболисты сумели возродить интригу, забив в первом тайме ответного поединка два мяча, но после перерыва гости сравняли счёт.