«Уфа» — «Локомотив»: котировки на матч первого тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча первого тура РПЛ «Уфа» — «Локомотив». Начало встречи сегодня, 30 июля, запланировано на 18:00 по московскому времени.

Аналитики считают «Локомотив» фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.25. На победу «Уфы» можно поставить за 3.70, на ничью — за 2.80.

Поставить на победу гостей по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.80.

Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.35. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.53.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.90, тотал меньше данного значения котируется за 1.36.

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