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Владимир Полуяхтов: «Недоволен своей игрой в атаке»
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Владимир Полуяхтов: «Недоволен своей игрой в атаке» 

Волга Ньюс 1 час назад
«В обороне мы нормально сыграли, но я недоволен своей игрой атаке — нужно было больше помогать ребятам. Слава богу, сыграли „на ноль“, набрали очко. Но наша команда всегда будет играть только на победу», — сказал новичок «КС».
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