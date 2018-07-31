Владимир Полуяхтов: «Недоволен своей игрой в атаке»

«В обороне мы нормально сыграли, но я недоволен своей игрой атаке — нужно было больше помогать ребятам. Слава богу, сыграли „на ноль“, набрали очко. Но наша команда всегда будет играть только на победу», — сказал новичок «КС».