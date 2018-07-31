Сергей Игнашевич — о победе молодежной команды ЦСКА: Устал, но не так сильно, как раньше

«Первая победа в чемпионате! Устал, но не так сильно, как раньше», — написал Игнашевич в Twitter. Первая победа в чемпионате! Устал, но не так сильно, как раньше✌️ Публикация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4) 31 Июл 2018 в 12:25 PDT