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Сергей Игнашевич — о победе молодежной команды ЦСКА: Устал, но не так сильно, как раньше
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Сергей Игнашевич — о победе молодежной команды ЦСКА: Устал, но не так сильно, как раньше 

Советский спорт 40 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Первая победа в чемпионате! Устал, но не так сильно, как раньше», — написал Игнашевич в Twitter.
Первая победа в чемпионате! Устал, но не так сильно, как раньше✌️
Публикация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4)
31 Июл 2018 в 12:25 PDT
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