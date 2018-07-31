Волейболисты казанского «Зенита» передвинули машину, мешавшую проезду автобуса 

Волейболисты казанского «Зенита» самостоятельно передвинули автомобиль, преградивший въезд клубному автобусу на территорию стадиона в столице Татарстана, сообщил доигровщик команды Алексей Спиридонов.
Посмотреть видео можно на странице Спиридонова в сети «Инстаграм».
К подготовке к сезону в составе «Зенита» приступили Спиридонов, Лоран Алекно, Никита Алексеев, Владислав Бабичев, Алексей Кононов, Валентин Кротков, Вадим Лихошерстов, Алексей Самойленко, Андрей Сурмачевский.
Мэттью Андерсон, Александр Бутько, Алексей Вербов, Артём Вольвич, Эрвин Нгапет и Максим Михайлов в составе своих национальных сборных готовятся к чемпионату мира.