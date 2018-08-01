Волейболисты «Зенита» передвинули мешающую проезду автобуса машину

Волейболисты не могли попасти на тренировку, потому что автобус, на котором они ехали, не мог повернуть из-за неправильно припаркованного автомобиля. Тогда спортсмены решили справиться своими силами и просто передвинули машину.

Об этом написал доигровщик клуба Алексей Спиридонов на своей странице в инстаграме.

"Разминка", — подписал он видео, на котором волейболисты двигают мешающую проезду машину.

Ранее доигровщик казанского «Зенита» встал на защиту Гамовой.