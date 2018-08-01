Волейболисты «Зенита» передвинули мешающую проезду автобуса машину 

Игроки казанского волейбольного клуба «Зенит» передвинули машину, которая мешала проезду их автобуса. сообщает "Советский спорт".
Волейболисты не могли попасти на тренировку, потому что автобус, на котором они ехали, не мог повернуть из-за неправильно припаркованного автомобиля. Тогда спортсмены решили справиться своими силами и просто передвинули машину.
Об этом написал доигровщик клуба Алексей Спиридонов на своей странице в инстаграме.
"Разминка", — подписал он видео, на котором волейболисты двигают мешающую проезду машину.
Ранее доигровщик казанского «Зенита» встал на защиту Гамовой.