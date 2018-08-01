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​Шляхтин: «Высокая загрузка „Самара-Арены“ обнадёживает перед следующими матчами»
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​Шляхтин: «Высокая загрузка „Самара-Арены“ обнадёживает перед следующими матчами» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтин отметил посещаемость на матче «Крыльев Советов» в РПЛ. Игра прошла на «Самара-Арене» в рамках первого тура российской Премьер-лиги. Матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА завершился нулевой ничьей.
При вместимости 41 970 человек игра собрала 39173 зрителей.
"Мы постарались сохранить то, что было у нас в период чемпионата. Соответственно, раз стадион полный, значит, все болельщики добрались. Практически стопроцентная загрузка на первом матче радует и обнадеживает очень сильно", — сказал Шляхтин.
"Конечно, хотелось бы, чтобы это на каждый матч было, не только на ЦСКА. Мне показалось, что сегодня мы играли не хуже, моментов было даже больше, поэтому надо, чтобы болельщики поверили и в следующих играх приходили и болели за нашу команду".
Следующий матч «Крылья Советов» также проведут на своем поле. 5 августа самарцы сыграют с «Оренбургом», начало — 16:30 мск.
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