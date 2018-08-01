Прогноз на матч ХИК — БАТЭ: смогут ли белорусы избежать вылета

ХИК — БАТЭ. Прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (01.08.2018, 19:00 мск).

Первым матчем игрового дня среды в квалификации второго раунда Лиги чемпионов станет противостояние финского ХИКа и белорусского БАТЭ. Борисовчане приехали в Финляндию не с самым приятным результатом после домашней встречи, где команды разошлись безголевой ничьей 0:0. Тем не менее белорусская команда всё ещё остаётся фаворитом у букмекеров — на её проход предлагается коэффициент 1.50.

Первый матч: БАТЭ — ХИК 0:0.

Сильнейшая команда Финляндии, вернувшая это звание в прошлом году после двухлетнего перерыва, снова близка к чемпионскому титулу у себя на родине. В местной Вейккауслиге уже почти две трети пути пройдено, а ХИК отрывается от ближайшего преследователя на 10 очков — такое преимущество столичной командой вряд ли будет растранжирено.

В прошлую субботу ХИК провёл очень сложный выездной матч против «Хонки» (2:1), в котором команде Мики Лехкосуо пришлось играть целый тайм в численном меньшинстве, но в концовке встречи победа всё-таки была вырвана.

В Беларуси чемпионат также уже в самом разгаре — больше половины матчей сыграно. БАТЭ достаточно уверенно лидирует, опережая минское «Динамо» в таблице на 7 очков, хотя у борисовчан на один сыгранный матч больше. Сейчас в белорусском чемпионате каникулы, так что команда Алексея Баги, который лишь недавно возглавил её, должна быть полностью сконцентрирована на борьбе за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Где смотреть матч

На российских телеканалах матч не будет показан. Текстовая трансляций встречи ХИК — БАТЭ состоится на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

ХИК и БАТЭ ранее встречались друг с другом лишь однажды, и это, как Вы понимаете, было неделю назад в Борисове.

Интересные факты

ХИК на предыдущей стадии прошёл фарерский «Викингур» (2:1, 3:1);

В прошлом сезоне ХИК вылетел в 3-м квалификационном раунде ЛЧ от «Астаны» (0:0, 3:4);

ХИК имеет 6-матчевую беспроигрышную серию (+5=1-0, 11:4);

В последний раз БАТЭ вылетал в первом же квалификационном противостоянии в Лиге чемпионов в 2013-м году;

БАТЭ выиграл лишь 1 из последних 19-ти выездных матчей в рамках ЛЧ (+1=6-12, 13:42);

БАТЭ имеет 9-матчевую беспроигрышную серию (+7=2-0, 17:7).