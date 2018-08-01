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Прогноз на матч ХИК — БАТЭ: смогут ли белорусы избежать вылета
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Прогноз на матч ХИК — БАТЭ: смогут ли белорусы избежать вылета 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ХИК — БАТЭ. Прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (01.08.2018, 19:00 мск).
Первым матчем игрового дня среды в квалификации второго раунда Лиги чемпионов станет противостояние финского ХИКа и белорусского БАТЭ. Борисовчане приехали в Финляндию не с самым приятным результатом после домашней встречи, где команды разошлись безголевой ничьей 0:0. Тем не менее белорусская команда всё ещё остаётся фаворитом у букмекеров — на её проход предлагается коэффициент 1.50.
Первый матч: БАТЭ — ХИК 0:0.
Сильнейшая команда Финляндии, вернувшая это звание в прошлом году после двухлетнего перерыва, снова близка к чемпионскому титулу у себя на родине. В местной Вейккауслиге уже почти две трети пути пройдено, а ХИК отрывается от ближайшего преследователя на 10 очков — такое преимущество столичной командой вряд ли будет растранжирено.
В прошлую субботу ХИК провёл очень сложный выездной матч против «Хонки» (2:1), в котором команде Мики Лехкосуо пришлось играть целый тайм в численном меньшинстве, но в концовке встречи победа всё-таки была вырвана.
В Беларуси чемпионат также уже в самом разгаре — больше половины матчей сыграно. БАТЭ достаточно уверенно лидирует, опережая минское «Динамо» в таблице на 7 очков, хотя у борисовчан на один сыгранный матч больше. Сейчас в белорусском чемпионате каникулы, так что команда Алексея Баги, который лишь недавно возглавил её, должна быть полностью сконцентрирована на борьбе за выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Где смотреть матч
На российских телеканалах матч не будет показан. Текстовая трансляций встречи ХИК — БАТЭ состоится на спортивном портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
ХИК и БАТЭ ранее встречались друг с другом лишь однажды, и это, как Вы понимаете, было неделю назад в Борисове.
Интересные факты
ХИК на предыдущей стадии прошёл фарерский «Викингур» (2:1, 3:1);
В прошлом сезоне ХИК вылетел в 3-м квалификационном раунде ЛЧ от «Астаны» (0:0, 3:4);
ХИК имеет 6-матчевую беспроигрышную серию (+5=1-0, 11:4);
В последний раз БАТЭ вылетал в первом же квалификационном противостоянии в Лиге чемпионов в 2013-м году;
БАТЭ выиграл лишь 1 из последних 19-ти выездных матчей в рамках ЛЧ (+1=6-12, 13:42);
БАТЭ имеет 9-матчевую беспроигрышную серию (+7=2-0, 17:7).
Прогноз от Евро-футбол.ру
БАТЭ сильнее выглядел в домашнем матче, но так и не сумел дожать соперника, чтобы вырвать победу. Справиться с ХИКом белорусам будет сложнее, но всё же это возможно. Финны провели тяжёлый матч в минувший уик-энд, в то время как борисовчане целенаправленно готовились к этому поединку. Потенциала у подопечных Баги должно хватить, чтобы добиться успеха. Наш прогноз: Фора на БАТЭ (0) — коэффициент 1.78  Михаил КРИПАК
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