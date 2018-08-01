Президент «Ахмата» высказал претензии по игре команды

Президент «Ахмата» Магомед Даудов высказал команде претензии по игре, когда посетил тренировку футболистов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает Sport24.

Грозненский клуб проиграл со счетом 0:1.

"Необходимо в каждом матче выкладываться на 100 процентов, играть с самоотдачей и соблюдать игровую дисциплину. В этом плане есть определенные претензии по игре первого тура.

В футболе были и будут удаления. Но это не значит, что, оставшись в меньшинстве нужно бросать играть. Наоборот, в таких случаях необходимо еще больше мобилизоваться, играть за себя, за партнера, за болельщиков.

От поражений никто не застрахован. Однако воля к победе, командный дух должны присутствовать всегда! Тогда и болельщик поймет и поддержит.

Считаю, у нас хороший подбор игроков, способный показывать зрелищный футбол, побеждать и радовать своих поклонников. Именно этого мы ждем от команды в новом сезоне", — цитирует слова президента пресс-служба клуба.

Ранее около 450 детей бесплатно посетили матч «Ростов» — «Ахмат».