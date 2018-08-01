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Президент «Ахмата» высказал претензии по игре команды
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Президент «Ахмата» высказал претензии по игре команды 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент «Ахмата» Магомед Даудов высказал команде претензии по игре, когда посетил тренировку футболистов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает Sport24.
Грозненский клуб проиграл со счетом 0:1.
"Необходимо в каждом матче выкладываться на 100 процентов, играть с самоотдачей и соблюдать игровую дисциплину. В этом плане есть определенные претензии по игре первого тура.
В футболе были и будут удаления. Но это не значит, что, оставшись в меньшинстве нужно бросать играть. Наоборот, в таких случаях необходимо еще больше мобилизоваться, играть за себя, за партнера, за болельщиков.
От поражений никто не застрахован. Однако воля к победе, командный дух должны присутствовать всегда! Тогда и болельщик поймет и поддержит.
Считаю, у нас хороший подбор игроков, способный показывать зрелищный футбол, побеждать и радовать своих поклонников. Именно этого мы ждем от команды в новом сезоне", — цитирует слова президента пресс-служба клуба.
Ранее около 450 детей бесплатно посетили матч «Ростов» — «Ахмат».
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