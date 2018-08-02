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«Лион» обыграл «Бенфику» в матче Международного кубка чемпионов
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«Лион» обыграл «Бенфику» в матче Международного кубка чемпионов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Лион» встречался с лиссабонской «Бенфикой» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в Фару (Португалия) на стадионе «Алгарве» и завершилась победой французского клуба со счётом 3:2.
«Лиону» в первом тайме удалось забить два безответных гола. Точными ударами отметились защитник Марсело и форвард Мемфис Депай, которые отличились на 40-й и 45-й минутах соответственно.
В середине второго тайма португальцам удалось сравнять счёт, однако гол Миртена Терье в концовке встречи принёс победу французскому клубу.
В своём следующем матче Международного кубка чемпионов «Лион» встретится с «Интером» (4 августа).
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