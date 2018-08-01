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«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
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«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу 

Российский стадион 1 час назад
«Крылья Советов» сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла во вторник в Самаре.
Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей. В воскресенье со счетом 0:0 закончилась встреча между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо». В понедельник аналогично завершился матч «Уфа» — «Локомотив».
ЦСКА провел второй официальный матч в нынешнем сезоне. Армейцы в пятницу в дополнительное время победили «Локомотив» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде.
"Крылья Советов" провели прошлый сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Подопечные Андрея Тихонова финишировали на второй позиции и команда напрямую попала в премьер-лигу. Домашний стадион клуба «Самара-Арена» с вместимостью 44 918 зрителей принял шесть матчей чемпионата мира — 2018. Встречу «Крылья Советов» — ЦСКА посетили 39 137 зрителей.
В следующем туре «Крылья Советов» 5 августа примут «Оренбург», ЦСКА в этот же день проведет домашнюю встречу с «Ростовом».
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