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Канчельскис: «ЦСКА понравился в матче за Суперкубок»
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Канчельскис: «ЦСКА понравился в матче за Суперкубок» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России и поединков стартового тура РПЛ.
"Смотрел игру «Локомотив» — ЦСКА за Суперкубок перед стартом чемпионата — ну, в принципе ничего нового. Игра неплохая была, хотя и супер, конечно, не назовешь. Понравился ЦСКА. Дай бог, чтобы они дальше двигались вперёд. Немало зависит от того, выдержит ли сейчас молодёжь «красно-синих». Ведь бывает, что и не выдерживают. Время покажет.
Что в целом можно сказать о первом туре? Сейчас команды только начинают входить в сезон, начинают приходить в себя. У каждого клуба есть свои задачи. Надеюсь, интересной будет игра «Локомотив» — "Спартак" в следующем туре", — сказал Канчельскис.
Матч за Суперкубок состоялся 27 июля в Нижнем Новгороде и завершился победой «армейцев» в дополнительное время со счётом 1:0.
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