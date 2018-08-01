Канчельскис: «ЦСКА понравился в матче за Суперкубок»

"Смотрел игру «Локомотив» — ЦСКА за Суперкубок перед стартом чемпионата — ну, в принципе ничего нового. Игра неплохая была, хотя и супер, конечно, не назовешь. Понравился ЦСКА. Дай бог, чтобы они дальше двигались вперёд. Немало зависит от того, выдержит ли сейчас молодёжь «красно-синих». Ведь бывает, что и не выдерживают. Время покажет.

Что в целом можно сказать о первом туре? Сейчас команды только начинают входить в сезон, начинают приходить в себя. У каждого клуба есть свои задачи. Надеюсь, интересной будет игра «Локомотив» — "Спартак" в следующем туре", — сказал Канчельскис.

Матч за Суперкубок состоялся 27 июля в Нижнем Новгороде и завершился победой «армейцев» в дополнительное время со счётом 1:0.