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Фанаты «Динамо» К: регламент соревнований на Украине не дороже туалетной бумаги
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Фанаты «Динамо» К: регламент соревнований на Украине не дороже туалетной бумаги 

Чемпионат.com 1 час назад
Болельщики киевского «Динамо» выступили с заявлением и призвали принести на матч с «Шахтёром» туалетную бумагу в знак протеста против Федерации футбола Украины. В своём письме «WBC Ультрас Динамо» привели 12 примеров, когда ФФУ, по мнению фанатов, грубо нарушила регламент. «Это далеко не полный список фактов, из-за которых регламент футбольных соревнований в Украине стал не дороже туалетной бумаги. ФФУ требует от всех выполнения определенных правил, но сама нарушает их регулярно. Выскажи свое несогласие с текущим положением дел с помощью флеш-моба — приходи с рулоном туалетной бумаги на матч „Динамо“ — „Шахтёр“. Напомни ФФУ о регламенте», — говорится в заявлении.
Матч «Динамо» — «Шахтёр» состоится 3 августа в Киеве.
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