«Ак Барс» в результативном матче переиграл «Нефтяник»

Для коллектива Зинэтулы Билялетдинова это был первый предсезонный матч в нынешнее лето.

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