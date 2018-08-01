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«Ак Барс» в результативном матче переиграл «Нефтяник»
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«Ак Барс» в результативном матче переиграл «Нефтяник» 

Чемпионат.com 55 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Казанский «Ак Барс» в благотворительной встрече переиграл клуб Высшей хоккейной лиги «Нефтяник». Матч, проходивший в Альметьевске, завершился со счётом 5:3 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. В составе казанского коллектива заброшенными шайбами сумели отметиться Андрей Марков, Рафаэль Батыршин, Данис Зарипов, Станислав Галиев и Джастин Азеведу. «Нефтяник» ответил точными бросками Умеда Гильманова, Михаила Мокина и Ярослава Альшевского.
Для коллектива Зинэтулы Билялетдинова это был первый предсезонный матч в нынешнее лето.
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